الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مكتب خامنئى: إيران لم تتدخل فى الحرب بين الفلسطينيين وإسرائيل بغزة

خامنئي
خامنئي

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلا عن حجة الإسلام محمد كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إن طهران لم تتدخل في الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة، لكن الفصائل استلهمت "روح النضال وحماية نفسها من الثورة الإسلامية".

وأضاف كلبايكاني في كلمة أمام الملتقى الـ13 لرجال الدين في إيران، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "شريك في المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسئولية مواقفه الداعمة لتل أبيب.

وكالة الأنباء الإيرانية كلبايكاني المرشد الإيراني على خامنئي الفصائل الفلسطينية إسرائيل

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