الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى جهاز هضمى يكشف أهمية المبادرات الطبية فى مصر وما حققته

المبادرات الطبية
المبادرات الطبية

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن المبادرات الصحية كانت موجهة للسيطرة على الأمراض المنتشرة في مصر منذ عقود مثل فيروس سي والالتهاب الكبدي، فكان لابد من وجود رؤيا وقيادة حكيمة للقضاء على هذه الأمراض.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن القضاء على فيروس سي،  تم من خلال كوادر طبية على أعلى كفاءة، كما أن الدواء تتم صناعته في مصر وكان بالمجان، مشيرًا إلى أن إطلاق مبادرة 100" مليون صحة"، وتم عمل مسح شامل وخريطة طبية لمصر وشمل الفحص 90 مليون مواطن واستمر هذا الفحص لطلبة المدارس وسط إشادة منظمة الصحة العالمية وإعلان مصر دولة خالية من فيروس سي بمدة زمنية قصيرة.

إشادة منظمة الصحة العالمية بالنظام الصحي المصري

وتابع، أن المباردات الرئاسية كان يوجد بها أداء حكومي عظيم، ومنها الكشف المبكر عن الأورام والسمنة والتقزم وصحة المرأة، والقضاء على قوائم الانتظار، ومراكز الغسيل الكلوي تخطت 720 مركزًا وجاءت أزمة كورونا كانت كاشفة للنظام الصحي الدولي، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمصر لتوافر الدواء وأجهزة الأكسجين كما أن مصر انتجت لقاح كورونا وأنشأت مدينة الدواء المصرية.

استشاري الجهاز الهضمي المبادرات الصحية الأمراض المنتشرة فيروس سي حملة 100 مليون صحة خريطة طبية لمصر

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