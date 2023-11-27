تاج الدين: زيادة أعداد السكان السبب بإطلاق عدد كبير من المبادرات الرئاسية الصحية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن زيادة أعداد السكان بشكل مستمر كانت السبب في إطلاق عدد كبير من المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أبرزت أشياء كثيرة جدًا، أهمها دعم المواطن المصري في كل بقاع أرض مصر، موضحًا أن هذه الخدمات الصحية متطورة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الإثنين، أن مصر نجحت في القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي، والبلهارسيا، وشلل الأطفال، وكلها أمراض مزمنة كانت تستنفذ جزءًا كبيرًا من الجهود الصحية.

وأضاف "تاج الدين" أن الدعم المقدم في هذا القطاع الصحي بدأ بتقوية البنية التحتية، وتوفير المستلزمات لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى دعم الكوادر البشرية، موضحًا: "آخر توصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء بالأمس، هي المطالبة بدعم الخدمات الصحية وبجودة".