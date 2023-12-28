الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتبه.. هذه الطرق البديلة أثناء استكمال امتداد محور الكفراوي

المرور
المرور

نشرت الإدارة العامة للمرور الطرق البديلة عقب غلق عدد من النقاط في محور الأوتوستراد وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات أعلى محور الأوتوستراد، ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم إستكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" إتجاه مناطق المعادى.

الاتجاه القادم من مناطق المعادى، تجاه حلوان سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يمينًا تجاه محور حسب الله الكفراوى فالدوران والعودة فيمينًا عمارات نيركو فيسارًا شارع 233 فيسارًا شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لإستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائرى الأوسطى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 5 ليالى ابتداءً من الجمعة 29-12- 2023 الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحًا من نفس اليوم.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة للمرور الطرق البديلة محور حسب الله الكفراوى محور 3 يوليو أعلى محور الأوتوستراد

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