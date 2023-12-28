الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

سكرتير مساعد البحيرة يتابع استعدادات استقبال رأس السنة وعيد الميلاد

كامل غطاس السكرتير
كامل غطاس السكرتير العام

عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الاستعدادات لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

توفير الأجواء اللازمة لقضاء العيد باستعداد المتنزهات

حيث أكد كامل غطاس، على رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء العيد بإستعداد المتنزهات والحدائق ورفع درجة الإستعداد بكافة الجهات، وكذا عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة إنتظام العمل بكافة المرافق.

وتؤكد نائب محافظ البحيرة على: متابعة سير العمل بالمرافق العامة ورفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار ٢٤ ساعة والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض، وكذا رفع درجة الإستعداد بجميع نقاط الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس، ورفع درجة الإستعداد بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس، وكذا متابعة أعمال إنارة كافة الطرق المؤدية للكنائس وحولها وتشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة.

الاستعداد بجميع نقاط الحماية المدنية

كما تم تكليف إدارة الحماية المدنية برفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الحماية المدنية مع وجود أطقم الفريق كاملة وإلغاء الأجازات وتوزيع سيارات الحماية المدنية على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس،و التأكد من توفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز مع المرور على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، والتأكد من إنتظام العمل بالمواقف بجميع مراكز المحافظة والإلتزام بخطوط السير وزيادة فترات العمل أثناء العيد لمواجهة التكدسات المتوقعة،و التأكيد على شركة مياة الشرب بضرورة تواجد نوبتجيات ومواجهة حالات الطوارئ مع مراعاة إنتظام المياة أثناء العيد خاصة لكافة الكنائس والأديرة.

عيد القامة عيد الميلاد محافظة البحيرة كامل غطاس نهال بلبع

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