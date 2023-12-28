الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكونتينر.. أسرار صناعة أواني طهي "الزنوكي" خطوة بخطوة

الكونتينر
الكونتينر

كشف برنامج "الكونتينر"، المذاع على قناة "أون"، والذي يقدمه الفنان أحمد داوود، من داخل مصنع "الزنوكي"، لصناعة أواني الطهي، خطوات صناعة الحلة من البداية خطوة بخطوة.

وقال المهندس محمد سيد الزنوكي، رئيس القطاع الصناعي بشركة الزنوكي لصناعة أواني الطهي،: "إحنا عندنا الاستانلس بيخش على ماكينات "الليزر"، ويتم تقطيعه على حسب المقاس، ثم يتم تشكيله على المكابس على حسب كل منتج ثم يتم صنفرة للقاع، ثم يدخل خط غسيل لإزالة أي شوائب".

وتابع سيد الزنوكي: "يدخل عملية البلمطة، لتركيب قرص ألومنيوم في القاع حيت يتكون القاع من 3 طبقات، بعدها بيدخل الفرن لتسييح الألومنيوم وتصبح طبقة لدنة، ثم مرحلة المكبس بوزن 1500 طن عن طريق الطرق عليها، ثم مرحلة التلميع والصنفرة من الداخل والخارج، ثم يركب له أيادي ولوجو ثم غسيل وتعبئة".

وأكد أن المصنع حصل على عدة شهادات للتمكن من عملية التصدير وخاصة دولة السعودية وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن مصنع "الزنوكي"، بنى على مساحة 6000 متر، والمجموعة كاملة عبارة عن 100 ألف متر، مكونة من 250 عامل، بقوة إنتاجية من 100 إلى 120 طنا في الشهر.

الكونتينر برنامج الكونتينر أواني طهي الزنوكي أواني طهي أحمد داوود

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