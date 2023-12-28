الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مكانك".. عمرو دياب يطرح الأغنية الماستر لألبومه الجديد

ألبوم عمرو دياب مكانك
ألبوم عمرو دياب مكانك

طرح عمرو دياب أحدث أغنيات ألبومه الجديد “مكانك” التي تعتبر الأغنية الماستر عبر تطبيق أنغامي.

وطرح الهضبة رابع وخامس أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وهما أغنيتان بعنوان "ظبط مودها" و"واخدين راحتهم"، وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

أغنية ظبط مودها من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، تسجيل صوت م. شيري شكري، ديجيتال ماستر. م. أمير محروس تصوير فوتوغرافي كريم نور.

ويتعاون الهضبة مع عدد كبير من الشعراء منهم: بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يضم الألبوم الجديد جملة مفاجآت موسيقية تمثل تطورًا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة عمرو الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار، وبعد ساعة من إعلانه عن طرح الألبوم تصدر الهضبة وألبومه "مكانك" ترند موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

عمرو دياب الهضبة الأغنية الأغنية الماستر الألبوم أغنيات مكانك

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عمرو دياب يطرح "ظبط مودها" و“واخدين راحتهم" من ألبوم "مكانك"

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