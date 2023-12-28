أحمد ياسر ريان ليس الأول.. نجوم أهدروا فرصًا أمام مرمى خالٍ

دخل أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، قائمة أغرب الفرص المهدرة في كرة القدم حول العالم.

وأهدر ريان فرصة تسجيل هدف فريقه الأول بمرمى بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة السوبر المصري، بعد كرة مشتركة بينه وبين أحمد ميهوب، حارس بيراميدز، ومرت الكرة بجوار الأخير ليجد ريان نفسه في مواجهة المرمى الخالي ويسدد الكرة في القائم الأيمن بدلًا من أن يضعها في الشباك.

وترصد “الدستور” نجوم سبقوا أحمد ياسر ريان في إهدار الفرص أمام المرمى الخالي.



زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش واحد من أهم مهاجمي كرة القدم العالمية في السنوات العشرين الماضية، واستطاع تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة للأندية التي مثلها.

ولكن في مباراة ريميس بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2014-2015، كان إبراهيموفيتش على موعد هو الآخر مع إهدار والمرمى خالي.

وانطلق إبراهيموفيتش في هجمة مرتدة لباريس سان جيرمان قادها جورجي فان دير فيل، وتسلم الكرة خلف دفاعات ريمس وانطلق ناحية المرمى ومررها لزميله إبراهيموفيتش في مواجهة المرمى الخالي، وسدد الأخير الكرة وارتطمت بالقائم الأيمن.

دييجو فورلان

التقى مانشستر يونايتد نظيره يوفنتوس في صيف 2003 في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية والإعدادية لخوض موسم 2003 - 2004.

وفي إحدى الهجمات حدث ارتباك بين مدافعي يوفنتوس وحارس مرماهم، لتصل الكرة لدييجو فورلان أمام المرمى الخالي ولكنه سدد الكرة بجوار المرمى.



كريستيانو رونالدو

واجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد في مباراة الجولة الـ13 للدوري الانجليزي بموسم 2006-2007.

وفي إحدى هجمات مانشستر يونايتد اخترق رايان جيجز منطقة جزاء شيفيل د ومرر الكرة ناحية كريستيانو رونالدو الموجود داخل المنطقة وبدون مراقبة أمام المرمى، وسدد الأخير الكرة بغرابة واعتلت العارضة.



إدين دزيكو

في مباراة روما وباليرمو بموسم 2016-2017، أهدر إدين دزيكو فرصة سهلة للغاية بعدما وصلت له تمريرة داخل منطقة جزاء باليرمو بدون مراقبة ولكنه سدد الكرة إلى خارج الملعب بشكل غريب.