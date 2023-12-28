الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لمستخلص جمركي بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم مستخلص جمركب بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.


بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات إلى قيام المتهم " م.ا.ز" مستخلص جمركي، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بها عدد 147 لفافة هيروين وعدد 73 لفافة لمخدر الايس وميزان حساس، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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