الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يقرر صرف مكافأة مالية شهرية للعاملين بإدارة الحدائق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع عمال إدارة الحدائق

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صرف مكافأة مالية شهرية للعاملين بالإدارة المركزية للحدائق المركزية بالمحافظة، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة وتطوير الميادين وتواجدهم الميداني المستمر لمتابعة أعمال الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء بالحدائق والميادين حتى تظهر بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وأكد اللواء محمد الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع النماذج المتميزة من عمال محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن هذه المكافأة هي أقل ما يمكن تقديمه نظرًا لما يقدمونه من جهود.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع" بحي ثان المنتزه، والمرحلة الأولى من تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" بحي وسط، في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها"، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثير التغيرات المناخية.

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محافظ الإسكندرية مكافأة مالية الإدارة المركزية للحدائق المركزية الدعم والرعاية النماذج المتميزة

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