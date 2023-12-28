الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير ميدان المندرة الجامع (صور)

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع" بنطاق حي ثان المنتزه، والمرحلة الأولى من تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" بمساحة 21 فدانا بنطاق حي وسط، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما ورفع كفاءتهما، في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.

جدير بالذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة "ميدان المندرة الجامع" من خلال إزالته بالكامل لتهالكه وتآكله وتم تركيب أرضيات وبناء أحواض، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتركيب سور من الحديد خارج الميدان.

وفيما يخص أعمال تطوير "حديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي" تم رفع كفاءة الأرصفة داخل الحديقة والممشى وإصلاح النافورة والزراعات التالفة وإعادة زراعة المسطحات الخضراء (النجيلة)، كما تم إصلاح شبكة الري وإعادة تركيب الرخام الموجود حول النافورة والمداخل الرئيسية وإصلاح سواري الأعلام، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وذلك بالجهود الذاتية للإدارة العامة للحدائق المركزية، بمشاركة كل من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، وحمدان القاضي مدير الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية.

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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ميدان المندرة الجامع حي ثان المنتزة التغيرات المناخية الطاقة الشمسية

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