استمرار فعاليات مؤتمر "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة" بجامعة طنطا

استمرت لليوم الثاني على التوالي، فاعليات المؤتمر الدولي الأول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة، الذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر، ولفيف من العلماء من مختلف الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من عدد من الجامعات المصرية والعربية والإسلامية.

المؤتمر تناول أحدث المستجدات العلمية

أوضح الدكتور محمود سليم أمين عام المؤتمر، أن المؤتمر تناول أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة، وناقش المؤتمر في يومه الثاني خلال جلستين علميتين 10 أبحاث كاملة بمشاركة باحثين وعلماء من العديد من الجامعات المصرية والعربية والاسلامية، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى أدارها الدكتور شريف اللبان رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور رضا عبد الواحد عميد كلية الاعلام جامعة الأزهر وكانت حول أهمية الذكاء الاصطناعي ومواجهة المشكلات الأخلاقية المتعلقة به، ودور الذكاء الاصطناعي في الدراسات التاريخية، وضوابط استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي في ظل القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الدولية عن أضرارها، والآثار القانونية للذكاء الاصطناعي على المجتمع المصري والمسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

والجلسة الثانية أدارها الدكتور صلاح الجعفراوى، والدكتور محمد النمر مستشار جامعة طنطا لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، تناولت المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على التعليم الفني التجاري من وجهة نظر المعلمين.

فاعليات المؤتمر الدولي الأول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

فاعليات المؤتمر الدولي الأول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

فاعليات المؤتمر الدولي الأول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي