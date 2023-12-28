الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التضخم السنوى فى البرازيل يفوق التقديرات

البرازيل
البرازيل

سجل معدل التضخم السنوي في البرازيل تباطؤا أقل من المتوقع أوائل هذا الشهر، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه مسئولي البنك المركزي أثناء قيامهم بخفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يسعون فيه إلى الوصول بالأسعار إلي المستوى المسموح به بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا بنسبة 72ر4% في منتصف ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو معدل تجاوز كل التوقعات حسب المسح الذي قامت به وكالة بلومبرج، والذي كان متوسط تقديره 56ر4%.

وذكرت وكالة بلومبرج أن معدل التضخم الشهري بلغ 40ر0%. وتستهدف سلطة النقد الوصول لمعدل تضخم سنوي نسبته 25ر3% هذا العام و3% عام 2024، مع هامش سالب أو موجب بنسبة تصل إلى 5ر1 نقطة مئوية.

وأضافت الوكالة أنه عندما تتجاوز ارتفاعات الأسعار هذه الحدود، فإن صناع السياسة ملزمون بموجب القانون بإصدار بيان عام يشرحون فيه سبب فشلهم في تحقيق هدفهم بحلول ديسمبر.

التضخم السنوي البرازيل البنك المركزي أسعار الفائدة بلومبرج وكالة بلومبرج

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