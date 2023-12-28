الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز تنمية البحيرات: وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى

الدكتور صلاح مصيلحي
الدكتور صلاح مصيلحي

أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية على ضرورة العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات، وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها.

الالتزام بالمعاير البيئية 

أشار مصيلحي لـ"الدستور" إلى ضرورة التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والعمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وأوضح رئيس تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية أن بحيرات مصر تحتل موقعًا مميزًا على الخريطة في مصر وهي واحدة من أهم المظاهر الطبيعية، وهي مهبط الطيور المهاجرة إلى مصر، وتعد أكبر الأراضي الرطبة في الوطن العربي وبعضها حاجز واقي لحماية الأراضي الزراعية والمياه الجوفية من ملوحة مياه البحر، وهي من أهم الموارد البيئية المصرية وواحدة من أهم موارد الأسماك والطيور والأملاح التي تعيش عليها آلاف الأسر المصرية.

جهاز تنمية البحيرات وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع

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