17 فبراير.. أولى جلسات طعن مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر

حدّدت محكمة النقض 17 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أدائها عملها وفحص ملفات وميزانية النادي.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية بحبس مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي بالسبّ على"خيري"، كما قررت المحكمة تغريم المتهم 20 ألف جنيه.

وتقدم منصور بطعن على الحكم السابق أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.