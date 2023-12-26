الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: قوات الدعم السريع تستهدف للمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية بالسلب

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، إن الأوضاع الميدانية في السودان في تدهور تام  ويوجد استهداف للمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية وسلب ونهب من قبل قوات الدعم السريع.

وأضاف “إبراهيم”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم مصادرة عدد كبير من مركبات الجهات الحكومية والمواطنين من قبل قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن أوضاع المرضى بالمستشفيات مأسوي وذلك بسبب نقص الأدوية والأوضاع الصعبة وتمدد قوات الدعم السريع في مدن شمال ولاية الجزيرة وجنوبها.

مفاوضات تجمع بين الطرفين قريبًا

وأوضح أنه يوجد حديث عن مفاوضات جيدة تجمع بين قائد الجيش السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، والشعب السوداني يترقب هذه المفاوضات والنتائج التي ستخرج منها.

مراسل القاهرة الاخبارية قوات الدعم السريع استهداف للمراكز التجارية المؤسسات الحكومية سلب مفاوضات المستشفيات الجيش السوداني

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