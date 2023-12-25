الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى محمود لـ"مساء dmc": تقييم 60 ألف موظف حكومى والتعاقد مع شركات لتدريبهم

المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، أنه تم تقييم 60 ألف موظف حكومي والتعاقد مع شركات لتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، أن قواعد البيانات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة ساعدت في التخطيط الجيد لمستقبل موظفي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار "محمود" أن قواعد البيانات وتفاعلها بين كافة الجهات والهيئات تنفيذ الأحكام، والتي كانت تمثل أزمة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية توفر 170 خدمة يمكن الحصول عليها إلكترونيًا.

وتابع: "ورق البوسطة مبقاش موجود.. تم تغيير هيكل الوزارة به جزء فني وجزء آخر إداري وهو هيكل ثابت في جميع الوزارات"، موضحا أنه تم وضع مسمى وظيفي جديد وهو وكيل الوزارة الدائم للتخفيف عن الوزير، وتم نقل العديد من الاختصاصات إليه.

هانى محمود مساء dmc مستشار رئيس الوزراء العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة

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