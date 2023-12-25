حزب الله ينعى قائد الحرس الثورى الذى تم اغتياله فى سوريا
اعتبر حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إن اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني رضى الموسوي في سوريا، جريمة جديدة تضاف لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحزب في بيان نعي الموسوي: "لقد ارتكب العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم الإثنين، جريمةً جديدة تُضاف إلى سجلّ جرائمه واعتداءاته وهي جريمة اغتيال الأخ العزيز العميد السيد رضي الموسوي في سوريا، والذي كان يعمل مستشارًا عسكريًا هناك، وإنّنا نعتبر هذا الاغتيال اعتداءً صارخًا ووقحًا وتجاوزًا للحدود".
وقدم الحزب التعازي إلى المرشد الإيراني علي الخامنئي، وللشعب الإيراني وقيادة الحرس الثوري الإيراني.