الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال فى محيط موقع بركة ريشا

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

كما استهدفت الطائرات الحربية والمُسيّرة، الليلة الماضية، بلدات مركبا، رامية، مروحين، والضهيرة، تزامنًا مع إطلاق القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في بلدات الناقورة، وعلما الشعب والبستان.

الاحتلال حزب الله اللبناني الغارات

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