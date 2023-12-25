"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره من بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، عن مقتل أحد عناصره من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

123 من عناصره قتلوا فى ضربات جوية دقيقة

وأكد "حزب الله" أن ما لا يقل عن 123 من عناصره قتلوا في ضربات جوية دقيقة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية، خلال الشهرين الماضيين.

وقد بدأ "حزب الله" سحب قواته الخاصة من الرضوان من جنوب لبنان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من هجوم مفاجئ للجيش الإسرائيلي وتصعيد الصراع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.