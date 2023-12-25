الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

تلقى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى تحرك جزئي لقوات "حزب الله" من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وذلك بعد العدد الكبير من الضحايا الذي وقع في صفوف الحزب اللبناني.

وأعلن "حزب الله"، أمس السبت، عن أن ما لا يقل عن 123 من عناصره قتلوا في ضربات جوية دقيقة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية خلال الشهرين الماضيين.

سحب قوة الرضوان

بدأ "حزب الله" سحب قواته الخاصة من الرضوان من جنوب لبنان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من هجوم مفاجئ للجيش الإسرائيلي وتصعيد الصراع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتلقى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية تشير إلى أن قوات "حزب الله" قد انتقلت جزئيًا من جنوب لبنان إلى شماله، ويرجع ذلك في الغالب إلى العدد الكبير من الضحايا الذي وقع في صفوفها منذ 8 أكتوبر، عندما بدأت استهداف البلدات الحدودية شمال إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وحسب التقرير، تم أيضًا إعادة تمركز الآلاف من عناصر "حزب الله" من مختلف فروع الجناح المسلح للجماعة الشيعية بعيدًا عن الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى قوات النخبة من الرضوان.

وليس من الواضح ما إذا كان انسحاب القوات هذا مؤقتًا أم دائمًا، حسبما قال مسئولون في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لموقع "واللا" الإسرائيلي، مضيفين أنهم يعتقدون أن الانسحاب تم بهدف الحد من عدد الضحايا في صفوف قوات الرضوان الخاصة، والتي تعتبرها القيادة، وعلى رأسها الأمين العام حسن نصر الله، رصيدا استراتيجيا ثمينا.

استمرار القصف

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أن طائراته المقاتلة قصفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان؛ ردا على إطلاق صواريخ على بلدات حدودية شمال إسرائيل في وقت سابق يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات المدفعية الإسرائيلية قصفت مصدر إطلاق الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، نفذ الجيش عدة ضربات استباقية لإزالة التهديدات على طول الحدود الشمالية.

حزب الله قوة الرضوان إسرائيل الحدود ​الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

لن نرضخ.. تفاصيل أول رسالة ليحيى السنوار بعد طوفان الأقصى

معاريف: إسرائيل قد تقبل المبادرة المصرية لبدء المفاوضات وإنهاء حرب غزة

قرار استراتيجي.. أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية

أخبار الظهيرة| انفجار ضخم فى حيفا.. وتشكيل الأهلى لمواجهة سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس