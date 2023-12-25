الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

وعد الرئيس !

يوم الخامس من أغسطس عام 2014 وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة إعلان تدشين محور تنمية قناة السويس، تعد بمثابة وعد منه لنا، ومطلب مننا في الوقت ذاته قال فيها  : " والله لن نسمح لأحد أن يهد مصر وإحنا موجودين ".. و" ماتخفوش يا مصريين، بس خليكم على قلب رجل واحد ".
أما الوعد فهو الحفاظ على كيان مصر وترابها، وعدم السماح لكائن مهما كان على وجه الأرض أن يهددها، أما طلب الرئيس من الشعب هو أن نكون على قلب رجل واحد، ونحن نثق في وعد الرئيس ونتفق مع ما يطلبه.
فكل يوم يتأكد لنا أهمية وقوف الشعب خلف رئيسه داعمًا لمواقفه وقراراته، مصر يا ساده تدفع ثمن ثوابتها التي وضعتها بعدم التدخل في شئون أي دولة، اللهم إلا لدعم الشرعية القانونية للحكومات بما يحفظ للشعوب حقها في تقرير مصيرها ولدولهم الإستقلال.
فإن كان هذا أحد ثوابت الدوله المصرية بإحترام نضال الشعوب - عربية وغير عربية – ممن تكافح من أجل الحفاظ على إستقلالها، لكن هذا الموقف لم يرضي البعض فكان التربص بنا في الخفاء والعلن ولم تتوقف محاولات الضغط، وبكل السبل والأشكال، لكن للحظة واحدة لم ترضخ مصر ولم تتراجع عن ثوابتها.
من الثوابت المصرية التي لم تتراجع عنها في أي وقت ولا أي مرحلة من تاريخها هي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في إعلان دولته المستقله، ولهذا الموقف الثابت أيضًا ثمنًا تدفعه مصر طوال الوقت، فهو يعنى إننا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطينى طول الوقت، بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير، وحقه في بناء دولته المترابطه والمستقلة وهو ما لم ولن يعجب حكومات الدول الداعمة للكيان الصهيوني ولم يعجب قادة العدو في أي من مراحل التاريخ الماضي أوالمعاصر.
أما الثابت الأهم فهو الحفاظ على تراب مصر ووحدة أراضيها، وهو ما يعني إحباط كل خطط أهل الشر بتصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على حلم بنى صهيون بإنشاء دولتهم الكبرى، فتحويل هذا الهراء إلى المستحيل ذاته على يد شعب مصر وقادته.
وبالعودة لطلب الرئيس "بأن نكون على قلب رجل واحد " كشرط لتحقيق الطموح المصري في النهضة والتنمية والإستقلال، فهو ليس بطلب من القائد لشعبه بل هو  فرض وواجب على كل من يحمل جنسية مصر  .

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