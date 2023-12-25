أمطار ورياح وشبورة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر إلى الأحد 31 ديسمبر 2024، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد خلال هذه الفترة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيانها الجوي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تكوّن شبورة مائية- قد تكون كثيفة أحيانًا- على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متفرقة.

وتشهد البلاد خلال الـ6 أيام المُقبلة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر

البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

البحر الأحمر: خفيف معتدل.

انخفاض في قيم درجات الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة على مدار الأيام المُقبلة، مُشيرة إلى حالة من عدم الاستقرار بداية من اليوم وحتى غدٍ الجمعة، على كافة الأنحاء، نتيجة دخولنا في فصل الشتاء رسميًا.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

كما حذرت قائدي المركبات بهدوء تام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة وخاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة الصباح الباكر.