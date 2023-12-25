الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال سوق المرج شرق القاهرة (صور)

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة لسوق المرج

قام د.إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بجولة فى حى المرج؛ لمتابعة سوق المرج الجارى تنفيذه بمعرفة مديرية الإسكان ومكتب البريد بالمرج.

وأجرى نائب محافظ القاهرة جولته بحضور احمد على عضو مجلس النواب عن المرج والمهندس مدير مديرية الاسكان بالمحافظة ورئيس حى المرج، وياتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

قال إبراهيم صابر محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية  لـ"الدستور" في تصريحات سابقة، إنه جار العمل حاليًا على نقل سوق المرج الواقع بجوار محطة المرج الجديدة، وتوفير سوق بديل في منطقة أخرى قريبة منه.

وأوضح صابر، لـ"الدستور"، أن نقل سوق المرج يأتي ضمن أعمال المكلفة بها المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.

ويعد السوق الواقع بمحيط محطة مترو أنفاق المرج الجديدة أحد الأسواق العشوائية المقامة بمحيط مترو الانفاق والمسبب في كثير من المشاكل للمواطنين عند الخروج من محطة مترو الأتفاق.

وتعمل أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة على العمل على التوسع في الأسواق الحضارية حسب تكليفات القيادة السياسية، مما أكده ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لـ"الدستور" أن العمل جارِ على التوسع في الأسواق حسب التكليفات الموضوعة لأجهزة المنطقة الشرقية.

وأشار صابر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على رفع تقارير عن الأماكن الصالحة للأسواق وتوفير أماكن لأقامتها ونقل كل الباعة الجائلين لتوفير فرص عمل حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهد في العمل على ملف الأسواق في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة باعتبارها أحد أهم الملفات.

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سوق المرج شرق القاهرة الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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