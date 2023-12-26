مستفيد من حياة كريمة: عرفنا بسببها معنى الأمان والسكن الكريم

قال موسى محمد، أحد مستفيدي المبادرة الرئاسية حياة كريمة في برج العرب بالإسكندرية، إن مع المشروعات التي تنفذها المبادرة الرئاسية عرفنا معنى الحياة الكريمة في سكن آمن معلقا "كان نفسنا باب يتقفل علينا".

تابع، ان هناك اهتمام كبير من المبادرة الرئاسية بالبسطاء وتحقيق طلباتهم سواء من الاهتمام بمحل سكنهم أو من خلال المشروعات المنفذة لبناء وترميم البنية التحتية وصيانة الطرق ومد الخدمات التي كانت بالنسبة لنا من الرفاهيات.

أضاف، أن أهم المشروعات مشروعات الصرف الصحي ومد خطوط مياة الشرب لتكون هذه أبسط الخدمات التي نحتاج لها لحمايتنا من الأمراض وحمايتنا من غرق منازلنا في النوات الشتوية.

وأشاد بما تبذله الدولة المصرية من مبادرات وقوافل طبية لخدمة الأسر الاكثر احتياجا والاهتمام بصحتهم من خلال عدد من المبادرات الطبية والتوعوية لرفع ثقافتهم الطبية.