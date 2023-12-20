منافذ استثثمارية لذوي الهمم بـ"محطة مصر".. وأولياء الأمور: "الرئيس السيسي منحهم الأولوية"

واجهه حضارية وخدمية لمشروع تطوير محطة مصر ليمحو من الذاكرة الصورة العشوائية ويستبدلها بمشهد حضاري يليق بعروس البحر المتوسط.

ويشمل مشروع تطوير محطة مصر سوق حضاري ازاح عبء وعشوائية الباعة الجائلين ليكون هذا المبنى الحضاري المكون من 4 طوابق مكانا جديدا للباعة بضوابط مقننه.

واهتماما من الدولة المصرية بفئة ذوي القدرات الخاصة والتي يخصص لهم نصيبهم من مشروعات الدولة المصرية لدمجهم مجتمعيا واحتوائهم بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخصصت محافظة الاسكندرية منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر، ومنفذ ثالث استثماري تعود كل أرباحه لصالحهم، وذلك في إطار استمرار حزمة الخدمات الداعمة المقدمة لأبنائنا من ذوي الهمم.

أولياء أمور ذوي الهمم لـ"الدستور": الدولة أعادت دمجهم في المجتمع

قالت هاجر شعلان، ولية أمر شاب من ذوي الهمم: “الدولة وضعت أبناءنا في أولوياتها وتهتم بدمجهم فعليًا في المجتمع”.

من جانبها، أشارت سناء شرف، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرص منذ ولايته الأولى على اكتشاف الكنز المخفي في قدرات ومواهب أبنائنا، ودمجهم في المشروعات اليدوية والانشطة الرياضية وهناك تاريخ مشرف للنماذج المصرية التي شرفت بالتمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأشارت إحدى أولياء الأمور، إيمان محمود، إلى أن تلك المشروعات لها دور مهم في منحهم الثقة بالنفس ودمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين".

وأشاد محمد المختار، ولي أمر، بالمكانة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء الدولة من ذوي القدرات الخاصة وكيف استطاع توجيه كافة مؤسسات الدولة في توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم واحتواءهم ودمجهم في المجتمع.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدمت المحافظة لذوي الهمم خلال السنوات الأربعة الماضية خدمات كثيرة منها إنشاء أول حديقة لذوي الهمم في الشرق الأوسط، وتخصيص أول شاطئ لذوي الهمم به جزء لأبنائنا المكفوفين، وإصدار قرار منع التراخيص لأي عقارات أو منشآت جديدة إلا بعد إقامة منحدر خاص لذوي الهمم، كما تم تخصيص 2 كابينة من كبائن شاطئ ستانلي لذوي الهمم.