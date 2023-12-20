الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منافذ استثثمارية لذوي الهمم بـ"محطة مصر".. وأولياء الأمور: "الرئيس السيسي منحهم الأولوية"

مخطط تطوير ميدان
مخطط تطوير ميدان محطة مصر

واجهه حضارية وخدمية لمشروع تطوير محطة مصر ليمحو من الذاكرة الصورة العشوائية ويستبدلها بمشهد حضاري يليق بعروس البحر المتوسط.

ويشمل مشروع تطوير محطة مصر سوق حضاري ازاح عبء وعشوائية الباعة الجائلين ليكون هذا المبنى الحضاري المكون من 4 طوابق مكانا جديدا للباعة بضوابط مقننه.

واهتماما من الدولة المصرية بفئة ذوي القدرات الخاصة والتي يخصص لهم نصيبهم من مشروعات الدولة المصرية لدمجهم مجتمعيا واحتوائهم بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخصصت محافظة الاسكندرية منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر، ومنفذ ثالث استثماري تعود كل أرباحه لصالحهم، وذلك في إطار استمرار حزمة الخدمات الداعمة المقدمة لأبنائنا من ذوي الهمم.

 

أولياء أمور ذوي الهمم لـ"الدستور": الدولة أعادت دمجهم في المجتمع 

قالت هاجر شعلان، ولية أمر شاب من ذوي الهمم: “الدولة وضعت أبناءنا في أولوياتها وتهتم بدمجهم فعليًا في المجتمع”.

من جانبها، أشارت سناء شرف، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرص منذ ولايته الأولى على اكتشاف الكنز المخفي في قدرات ومواهب أبنائنا، ودمجهم في المشروعات اليدوية والانشطة الرياضية وهناك تاريخ مشرف للنماذج المصرية التي شرفت بالتمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

وأشارت إحدى أولياء الأمور، إيمان محمود، إلى أن تلك المشروعات لها دور مهم في منحهم الثقة بالنفس ودمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين".

وأشاد محمد المختار، ولي أمر، بالمكانة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء الدولة من ذوي القدرات الخاصة وكيف استطاع توجيه كافة مؤسسات الدولة في توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم واحتواءهم ودمجهم في المجتمع.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدمت المحافظة لذوي الهمم خلال السنوات الأربعة الماضية خدمات كثيرة منها إنشاء أول حديقة لذوي الهمم في الشرق الأوسط، وتخصيص أول شاطئ لذوي الهمم به جزء لأبنائنا المكفوفين، وإصدار قرار منع التراخيص لأي عقارات أو منشآت جديدة إلا بعد إقامة منحدر خاص لذوي الهمم، كما تم تخصيص 2 كابينة من كبائن شاطئ ستانلي لذوي الهمم.

عروس البحر المتوسط تطوير محطة مصر الدولة المصرية ذوى القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟