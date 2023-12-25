مصرع شخص وإصابة 19 في انقلاب تريلا بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين، الاثنين، إثر انقلاب تريلا نقل على كوبري الشيخ يونس، بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا، وتم الدفع ب22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تريلا نقل على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين جراء انقلاب تريلا نقل بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي، جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.