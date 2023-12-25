الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 19 في انقلاب تريلا بقنا

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين، الاثنين، إثر انقلاب تريلا نقل على كوبري الشيخ يونس، بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا، وتم الدفع ب22 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تريلا نقل على كوبري الشيخ يونس بجوار مسجد عبدالرحيم القناوي ببندر قنا.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين جراء انقلاب تريلا نقل بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي، جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

حادث انقلاب تريلا نقل كوبري الشيخ يونس مسجد السيد عبدالرحيم القناوي بندر قنا سيارة إسعاف

مواد متعلقة

استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان فى قنا

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

نساء الصعيد أمام لجان الانتخابات: السيسى رئيسى وربنا يحبب فيك خلقه يا ريس (فيديو)

خلال ترؤسه غرفة العمليات.. محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى

"بدأنا حياتنا بحب السيسى".. عروسان يدليان بصوتيهما بانتخابات الرئاسة

من غرفة العمليات.. محافظ قنا: انتظام التصويت في أول أيامه دون معوقات

محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول

الرقص بالخيل.. أهالي قنا يشاركون في الانتخابات بطريقتهم الخاصة

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس !

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟