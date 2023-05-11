الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين إثر انقلاب دراجة بخارية في قنا

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب موتوسيكل بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي في بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم أب وابنته.

وبعد الفحص تبيّن إصابة "محمد علي توفيق، يبلغ من العمر 50 عامًا، كسر بالساق اليسرى، وسماح محمد علي، 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وصباح صابر حسن، يبلغ من العمر 48 عامًا، ووعد عبد المقصود، 5 أعوام، سحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الارتجاج أصيب 4 أشخاص التحقيق التابعة الاشتراك الإسعاف

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