أمل مصر.. كيف دعم الرئيس السيسي برنامج المواهب الكروية "كابيتانو مصر"؟

حظي برنامج اختيار المواهب الكروية الضخم “كابيتانو مصر” في موسمه الأول، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة، على اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع الشباب على إبراز مواهبهم الحقيقة برياضة كرة القدم.

كيف دعم الرئيس السيسي الموسم الأول لكابيتانو مصر

فشهد الموسم الأول من برنامج كابيتانو مصر نجاح قياسي بمشاركة عدد كبير من المواهب الكروية للشباب، وفاز 10 لاعبين في الموسم الأول من “كابيتانو مصر” وهم: “محمد عصمت، وأحمد عشري لنادي ألباسيتي الإسباني، مروان سامي، وعبدالله عيد لنادي رايو فايكانو الإسباني، عبدالعزيز محمد حارس مرمى، وفهد إبراهيم لنادي أوفييد الإسباني، السيد خالد لنادي بلد الوليد، زياد سليمان، ومحمد محسن رزة لنادي كولتورال ليونسا، فريد العزازي لنادي سيلتا فيجو”.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم تلك المواهب الشابة بحضور المباراة النهائية بختام الموسم الأول، مما ساعد على تحقيق حلم شباب برنامج الكابيتانو وذويهم بتشريف سيادته.

ولم يتوقف دعم الرئيس السيسي على حضور سيادته المباراة النهائية فقط، بل توج مجهود وموهبة هؤلاء الشباب في الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر"بلقاء وفد منهم أثناء تفقده قرى حياة كريمة بالدلتا،

وتوج البرنامج مجهودهم بسفرهم إلى الخارج للدخول في فترة معايشة في أوروبا، تحت أنظار كشافين ومسئولين في الدوري الإسباني وأبرز وكلاء اللاعبين في أوروبا، لتكون هذه هي مفاجأة الموسم للشباب الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذا النجاح الكبير.

الهدف من إطلاق برنامج اكتشاف المواهب الكروبة كابيتانو مصر

ويعد برنامج “كابيتانو مصر” الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

