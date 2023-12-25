الإثنين 25 ديسمبر 2023
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محمد شردى: الإقبال الكثيف على شراء الذهب سبب ارتفاع أسعاره فى مصر

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن أسعار الذهب في الكثير من دول العالم ليس بنفس جنون سعره في مصر،  حيث أسعار الذهب في مصر تقفز بصورة كبيرة وسريعة، بل يمكن القول إن سعر الذهب يتغير في خلال ثوان معدودة.

جنون الذهب 

وأكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أزمة الذهب مستمرة في مصر حتى اليوم، معبرًا:"في فترة الأزمات الاقتصادية المواطنين المصريين يلجأون بصورة كبيرة إلى تخزين الذهب من أجل الاستثمار وهذا التفكير من ضمن أسباب ارتفاعه".

الإقبال على شراء الذهب 

وأضاف في حديثه، أن هناك إقبالًا من قبل المصريين على شراء الذهب، لضمان شراء سلعة لا تفقد قيمتها، معبرًا:" في ظل انخفاض قيمة الجنيه يلجأ المواطنون إلى شراء السلع التي لا تفقد قيمتها سريعًا، ولهذا الإقبال على شراء الذهب في مصر مستمر ومرتفع وكثيف".

 

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