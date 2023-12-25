الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بسبب المخدرات.. إحالة عاطل للجنايات أطلق النار على شاب بالمقطم

جريدة الدستور

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الإثنين، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإطلاق النار على شاب أثناء تواجده أمام منزله بالمقطم. 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت رجال المباحث بسرعة حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الشروع في القتل وترهيب المواطنين. 

تلقى قسم شرطة المقطم، إخطارًا من مستشفى أحمد ماهر تفيد بوصول مصاب 20 سنة، طالب، مقيم بحي الأسمرات بالمقطم، مصابًا برش خرطوش بالذراع اليمنى، وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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