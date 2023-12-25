بعد فترة غياب.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره: وحشتوني أوي

أثار الفنان تامر حسني جدل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب اختفاؤه عن الأضواء بشكل ملحوظ، وتداولت أخبار عن دخوله في حالة نفسية سيئة وصلت إلى الاكتئاب الحاد، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين وما تعرض له أهل غزة من قصف ومجازر حرب.

وفضل “تامر” الابتعاد عن الأضواء واعتذر عن عدد كبير من حفلاته الغنائية، وظل جمهوره يطالبه بالعودة إلى عمله، ولكنه استمر في الغياب، وحال العودة تدريجيًا باحياء بعض الحفلات ولكن دون الترويج لها، حتى عاد اليوم بمشاركة صورة له يبدو عليه ملامح الاكتئاب، وقام بمشاركتها عبر انستجرام ولق عليها موجها رسالته للجمهور: “وحشتوني أوي”، لتنهال عليه التعليقات من قبل محبيه، مطالبين عدم اختفاؤه مرة أخرى.

جدير بالذكر، علق الفنان تامر حسني على ما يحدث من جرائم متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بكلمات من القرآن الكريم، مظهرًا تفاصيل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وقال تامر حسني عبر حسابه بموقع فيسبوك: "من قوة تمسكي وإصراري وقناعتي برحمة ربنا، بقالي فترة بدرس فكرة معينة أعتقد بتشغل ناس كتير الوقت ده، بسبب الحالة النفسية المرعبة اللي عايشينها كلنا، كنت بقول معقول اللي بيتقتلوا.. ظلم بالبشاعة دي في كل زمان هل بيحسوا وبيشوفوا هول ورعب الموقف ويتعذبوا بالطريقة غير المحتملة الواضحة للأشخاص الآخرين اللي حاضرين الموقف أو شافوا الموقف في تليفزيون أو موبايل".

وتابع: "درست الموقف ده على حد اجتهادي الشخصي وصلت لآية في القرآن الكريم مهمة جدًا (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد).. يعني اللحظة اللي أراد فيها ربنا إنه يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر ويشوف حاجات تانية الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جدًا قد لا يتعظ أو لأي سبب آخر بس اللي في الموقف والموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم وزمن تاني عند ربنا فبيشوف حاجات تانية ومهما تشوفوا جثث محروقة أو مقتولة، تأكدوا إن ربنا كان رحيم بأصحابها ومشافوش الموقف الصعب اللي إنتوا شوفتوه ده، وسورة الواقعة تثبت ده في الآية الكريمة دي (فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) صدق الله العظيم".