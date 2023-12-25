طرح أغنية أحمد سعد وبهاء سلطان “كله فالصو” بمشاركة إسعاد يونس (فيديو)

يجتمع لأول مرة كل من النجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان في أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" بعنوان “كله فالصو” بمشاركة صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس والتي طرحت منذ قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.

أغنية “كله فالصو” وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة" المقرر طرحه الأيام المقبلة بدور العرض السينمائيـ وهي من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

كلمات أغنية "كله فالصو":..

لو تيجي سيرتك قدامي

بفضل اقول انا مش هشتاق

ودقيقة وارجع في كلامي

ليه هو أنا برج الجوزاء؟

ولا أنا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه

ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين غلابه

كله فالصو وكله Fake

إلا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت اصلى ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللى قاريني

ولا حاجه تملي عيني

غيرك ياللى العين عليك

بسخن وحرارتي بتعلى

انا ولا خط الاستواء

افتحلى بس سكة

واحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالي

وانا على قد حالي وماشي جنب الحيط

انا ماشي جنب الحيط بلالي

لو تيجي سيرتك قدامي

بفضل اقول انا مش هشتاق

ودقيقة وارجع في كلامي