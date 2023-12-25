طرح أغنية أحمد سعد وبهاء سلطان “كله فالصو” بمشاركة إسعاد يونس (فيديو)
يجتمع لأول مرة كل من النجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان في أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" بعنوان “كله فالصو” بمشاركة صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس والتي طرحت منذ قليل عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية.
أغنية “كله فالصو” وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة" المقرر طرحه الأيام المقبلة بدور العرض السينمائيـ وهي من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.
فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.
كلمات أغنية "كله فالصو":..
لو تيجي سيرتك قدامي
بفضل اقول انا مش هشتاق
ودقيقة وارجع في كلامي
ليه هو أنا برج الجوزاء؟
ولا أنا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه
ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين.. خليت الحلوين غلابه
كله فالصو وكله Fake
إلا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وانت اصلى ختمك عليك
كله في الجمال ده صيني
وانت بس اللى قاريني
ولا حاجه تملي عيني
غيرك ياللى العين عليك
بسخن وحرارتي بتعلى
انا ولا خط الاستواء
افتحلى بس سكة
واحنا هنوصل لاتفاق
مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالي
وانا على قد حالي وماشي جنب الحيط
انا ماشي جنب الحيط بلالي
لو تيجي سيرتك قدامي
بفضل اقول انا مش هشتاق
ودقيقة وارجع في كلامي