الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على قناة "CBC".. محمد هنيدى ضيف "سولد أوت" الجمعة

هنيدي
هنيدي

يحل النجم محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، يوم الجمعة المقبل على قناة "CBC".

يتحدث “هنيدي” خلال الحوار عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل أحمد زكي وعادل إمام وكذلك علاقته مع باقي أبناء جيله أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومنى زكي وحقيقة تقديم جزء ثان من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

كما يكشف كواليس أهم وأشهر أفلامه والمحطات السينمائية البارزة في مشواره، كما يتحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده في حوار إنساني مميز.

يجيب محمد هنيدي خلال الحلقة عن أسئلة الجمهور وكذلك يكشف عن أحلامه وطموحاته مع نهاية سنة 2023 وبداية سنة جديدة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

محمد هنيدي ضيف سولد أوت الجمعة سولد أوت محمد هنيدي النجم محمد هنيدي قناة cbc

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