الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

كلية الشرطة
كلية الشرطة

تشهد الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024، وذلك بعد انتهاء أكاديمية الشرطة من جميع الاختبارات المقررة للقبول في دفعة جديدة فى كلية الشرطة للعام الدراسى 2024 وخضوع عشرات الآلآف من المتقدمين للاختبارات.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

وتسهيلا علي المواطنين يقدم الدستور في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024، ياتي هذا في ظل استقبال أكاديمية الشرطة الاشخاص الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للانضمام وفحص الأوراق وإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين وانتقاء أفضل العناصر من بينهم، وسيتم إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023 قريبًا وهذا بصورة إلكترونية.

ولمعرفة موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 يجب عليك تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية، ثم قم بالضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة، وادخال الرقم القومي الخاص بك، الضغط على زر استعلام.

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2024 عبر موقع وزارة الداخلية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

نتيجة كلية الشرطة 2024

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية عن جميع ما يخص الإجراءات والاختبارات الخاصة بالمتقدمين منذ يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 ولذلك ينتظر الطلاب موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة هل تم قبولهم في أكاديمية الشرطة أم لا، وما هي الإجراءات المفترض أن يقوموا بها بعد ظهور النتيجة لإثبات القيد داخل أكاديمية الشرطة، ومن جانبه قد أعلن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في تصريحات سابقة، وقد تم الاعلان على أن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2023-2024 سيكون منتصف شهر يناير القادم.

شروط القبول في كلية الشرطة 2024

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين من اجل قبولهم للالتحاق بكلية الشرطة وهي كالتالي:

يجب أن يكون مصري الجنسية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

يجب ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي.

يجب أن يكون لائق بدنيًا وصحيًا.

يجب ألا يقل طوله عن 170 سم.

يجب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

يجب اجتياز الكشف الطبي.

ويجب عدم الزواج أثناء الدراسة.

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