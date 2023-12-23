تخريج دورة تدريبية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام")، احتفالًا بمناسبة انتهاء فعاليات فرقة «حماية المدنيين بمناطق الصراع»، والتي عقدت بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 25/11/2023م وحتى 21/12/2023 للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بمشاركة 24 متدربًا يمثلون 14 دولة إفريقية.

حضر الحفل مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية «المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام».

ونقل مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة - خلال كلمته التى ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا على حرص الوزارة، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقًا لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية في بعثات حفظ السلام الدولية.

من جانبه، أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة. وأكد أيضًا أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة من أجل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلام والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة إلى التطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

يأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في وزارة الخارجية.

وعبر المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر وأعربوا عن خالص تقديرهم للقدرات الفائقة في مجالات التدريب الأمني وحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية. وأكدوا أن تلك الدورات ستكون لها أثر كبير في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني. وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.