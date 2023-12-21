الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة لعام 2024 عبر موقع وزارة الداخلية

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث مكثفة عن موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024، بعد تقديم عشرات الآلاف من الطلاب راغبي الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023- 2024 وخضوعهم لاختبارات مستوى القدرات البدنية والذهنية والعلمية لاختيار افضل العناصر للانضمام إلى صفوف رجال الشرطة.

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

وخلال ساعات، سيتم إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024، بعد انتهاء أعمال التدقيق والمراجعات اللازمة وانتقاء أفضل العناصر من المتقدمين، وذلك بعد انتهاء أكاديمية الشرطة من إجراء الاختبارات “ النفسى – الطبى – الرياضى – الطبى المتقدم – القدرات – الهيئة – السمات ” لجميع المتقدمين وسط اتخاذ كافة الإجراءات اللازم الوقائية مع تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2023.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

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رابط نتيجة كلية الشرطة 2024

 ويمكن التعرف على موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على بوابة الحكومة الإلكترونية.

ويمكن التوصل إلى موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 من خلال عدة خطوات بسيطة عبر التليفون اللوحي:

  1. تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.
  2. الضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.
  3. ادخال الرقم القومي الخاص بك.
  4. الضغط على زر استعلام.

نتيجة كلية الشرطة 2024

وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد اعتمد قبول دفعة جديدة من الطلبة إلى كلية الشرطة، وفقا لضوابط تم إعلان كافة تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقد داخل أكاديمية الشرطة، وقد تم غلق باب التسجيل على كلية الشرطة للعام الجاري 2023، في يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن الشروط المقرر توافرها في كل المتقدمين إلى كلية الشرطة

وضمت تلك الشروط، أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية، وأن يكون حسن السير والسلوك للمتقدم، وألا يكون المتقدم قد صدر بحقه أي حكم جنائي.

كما اشترطت وزارة الداخلية على المتقدمين، أن يكون حسن السير والسلوك ولم يواجه عقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون المتقدم لائق بدنيًا، كما يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، واجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، مع التعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.

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موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

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