تقدم الآلاف من خريجي الثانوية العامة والكليات للالتحاق بكلية الشرطة، ولذلك يحظى موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 باهتمام المتقدمين وأيضا أسرهم الذين يسعون للاطمئنان على النتيجة.

ويحظى البحث عن موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 باهتمام الكثيرين الذين يلجأون إلى موقع البحث المختلفة ومنها جوجل للتعرف على النتيجة.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

ويمكن للكثيرين التعرف على موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://moi.gov.eg/

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024، كان قد أعلن بكل مسبق أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في النصف الأول من شهر يناير وسط حالة من ترقب كافة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

ويمكن التوصل إلى موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 من خلال عدة خطوات بسيطة عبر التليفون اللوحي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية. الضغط على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة. ادخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على زر استعلام.

وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد اعتمد قبول دفعة جديدة من الطلبة إلى كلية الشرطة، وفقا لضوابط تم إعلان كافة تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقد داخل أكاديمية الشرطة، وقد تم غلق باب التسجيل على كلية الشرطة للعام الجاري 2023، في يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن الشروط المقرر توافرها في كل المتقدمين إلى كلية الشرطة

وضمت تلك الشروط، أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية، وأن يكون حسن السير والسلوك للمتقدم، وألا يكون المتقدم قد صدر بحقه أي حكم جنائي.

كما اشترطت وزارة الداخلية على المتقدمين أن يكون، السجل القضائي للمتقدم خالي، وألا يوجد عقوبة مقيدة للحريات بالنسبة للمتقدم، وأن يكون المتقدم لائق بدنيًا، كما يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، واجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، مع التعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.