الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول خدمة زراعات النخيل بالمحافظات

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية

نظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة فرع المنيا، يوم حقلي اليوم في محافظة المنيا، بهدف توعية المزارعين على أهمية خدمة النخيل المختلفة.

وأشرف على هذا النشاط الدكتور عز الدين جادالله، مدير المعمل المركزي للنخيل، وذلك بتنظيم حقلي عملي في إحدى مزارع النخيل المتميزة بمركز مغاغة.

تم خلال الحقلي العملي توعية المزارعين حول أهمية خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام، وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، بهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتم ذلك من خلال زراعة الأصناف ذات القيمة الاقتصادية العالية، وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

شارك في هذا النشاط عدد من الشخصيات البارزة في مجال البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وختمت المحاضرة العملية بإقامة محاضرة عملية بمركز مغاغة بقرية أبا الوقف التابعة لمركز مغاغة، حيث قام الدكتور مجدي نجيب رزق بتوعية المزارعين حول أهمية عمليات خدمة النخيل في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي.

الزراعة تنظم ورشة عمل حول خدمة زراعات النخيل المحافظات

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