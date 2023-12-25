الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة قناة السويس ضمن أفضل 25 جامعة في التصنيف العربي بمؤشر التعليم والتعلم

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأن اتحاد الجامعات العربية  أطلق- يوم الخميس 21 ديسمبر 2023- النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية. 

تفاصيل التصنيف

وأشار مندور إلى أن 208 جامعة عربية تقدمت للتصنيف هذا العام، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة، ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.
وأضاف أن  إصدار هذا العام اشتمل على 28 جامعة مصرية، حققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب ال23 عربيا وال 11 مصريا.

ومن جانبه- أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن  التصنيف العربي العالمي الجديد.

يهدف إلى تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكينها من قيادة التطور العربي والوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات.

وأضاف أنه يهدف أيضا إلى أن يولد في العالم العربي تصنيف دولي، بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي، جنبًا إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على عدة مؤشرات ومعايير، تُقّيم فيها المهام الشاملة للجامعة، ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس (مما يساعد على وضع برنامج عمل للإصلاح والتطوير)، والبحث العلمي، والإبداع والريادية والابتكار، (ليكون للتصنيف بُعد اقتصادي التطبيق، وليهدف لتشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات، وتشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا، ليصل إلى اقتصاد المعرفة)، بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع. 

ومن الشروط الأساسية التي استوفتها الجامعات المدرجة في التصنيف أن تكون جامعات تعليمية وبحثية.

وقد أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة إلى ان التصنيف يجمع أربعة مؤشرات أداء رئيسية للتقييم، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي:
مؤشر الأداء الرئيس "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، مؤشر الأداء الرئيس "البحث العلمي" بنسبة (30 %)، مؤشر الأداء الرئيس "الإبداع والريادية والابتكار" بنسبة (20 %)، مؤشر الأداء الرئيس "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" بنسبة (20%).

وصرحت الدكتورة إلهام علي الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن جامعة قناة السويس قد حققت الترتيب 17 عربيا و7 مصريا في مؤشر التعليم والتعلم، وفي مؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع- حققت جامعة قناة السويس الترتيب 19 عربيا و8 مصريا.

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