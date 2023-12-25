ترأس احتفالات الأسقفية بعيد الميلاد.. من هو المطران سامي فوزي؟

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وترأس أمس المطران سامي فوزي احتفالات الكنيسة الاسقفية الانجليكانية بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

المطران سامي فوزي

والمطران سامي فوزي تخرج من كلية الهندسة عام 1985، وحصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991، ورُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998.

حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، وعمل محاضر بكلية اللاهوت الأسقفية منذ تأسيسها 2005، وشغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن.

وتم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017، واختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020، وحصل على نسبة 73.49 % من إجمالى الأصوات وذلك طبقا لدستور الأبروشية الذى ينص على انتخاب نائبًا للمطران.

وتم تنصيبه رئيسا لإيبراشية إقليم الإسكندرية و7 دول أفريقية يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 خلفا للمطران منير حنا.

وصلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة.

وهنأ رئيس الأساقفة الشعب بفوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لنحتفل بعيد الميلاد.

وأضاف رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى أمنين وسط ظروف العالم من حولنا.

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.