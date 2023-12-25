أسباب طلب المالي أليو ديانج الرحيل عن الأهلى فى الشتاء

تمسك المالي أليوديانج لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بقرار رحيله خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة سواء في الخليج أو بعض الدوريات الأوروبية.

وجاء قرار أليوديانج بعد استبعاده من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير في الفترة الأخيرة والاعتماد علي الثلاثي مروان عطية وأمام عاشوروأحمد نبيل كوكا وابتعاده عن الترتيب .

وكشف مصدر مسئول أن رغبة كولر في استمرار الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم الجاري جعله يفتح الباب أمام رحيل ديانج خاصة أن المالي تلقي عرض بلجيكي لضم اللاعب بما يعني اقتراب رحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أنتوني موديست مهاجم الفريق من أجل تجهيزه لمباراة السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا الليلة.

وأكد كولر للاعب ثقته في قدرته على قيادة هجوم الفريق في مباراة اليوم ونجاحه في الظهور بشكل جيد بعد الغياب عن آخر مباراتين في كأس العالم للأندية بسبب الطرد أمام اتحاد جدة.

السوبر المصري| برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حدد برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

ويشارك بجانب الأهلي وسيراميكا فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر تمام الثالثة عصر اليوم، على أن يتقابل الخاسران من مباراتي نصف النهائي الثالثة عصر الخميس القادم 28 ديسمبر لتحديد الفائز بالمركز الثالث، ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي تمام السابعة مساء لتحديد الفائز بكأس السوبر المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.