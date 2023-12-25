الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب التسلق.. ضبط عاطلين شكلا عصابة لسرقة المساكن في مدينة بدر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

المتهمان اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي

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