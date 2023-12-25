حبس عاطل ضبط بحوزته 150 طربة "حشيش" غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام، ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.