الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير العلاقات الدولية: إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

إسرائيل
إسرائيل

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن المواقف الغربية بها ازدواجية كبيرة، في ظل تطويع المفاهيم، متابعا أن إسرائيل دولة احتلال، وبموجب القانون الدولي وكل القرارات الدولية والأمم المتحدة لا بد من وجود حق تقرير المصير طالما يوجد احتلال.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن للشعوب المحتلة حق أن تقاوم الاحتلال بكل الصور والوسائل لإنهائه، وإسرائيل لا ينطبق عليها مفهوم الدفاع عن النفس، إذ أن هذا المفهوم في الأمم المتحدة وفقًا للمادة 51، يشير إلى أنه يحق للدول أن تدافع عن نفسها فرادى أو جماعات في مواجهة قوى مسلحة أخرى أو عدوان عليها.

 

تسمية انتهاكات إسرائيل بمسمياتها الصحيحة بعيدا عن المفاهيم المغلوطة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي، فهي كسلطة احتلال ملزمة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وعدم الإضرار بالسكان أو حياتهم كليًا أو جزئيًا، وما تقوم به إسرائيل هو سياسة الأرض المحروقة، واستراتيجية تحويل غزة إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه، والهدف منه هو التهجير القسري للفلسطينيين، وهو مخالف للقانون الدولي وجريمة حرب يعاقب عليها مرتكبيها.

خبير العلاقات الدولية القرارات الدولية الامم المتحدة إسرائيل انتهاكات

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