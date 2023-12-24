الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: إسرائيل تسعى لتغيير الواقع العسكرى والوضع الديموجرافى فى غزة

إسرائيل
إسرائيل

قال عبدالمهدي مطاوع، محلل سياسي فلسطيني، إن أزمة المحتجزين ليست أولوية إسرائيل، فدولة الاحتلال لديها أهداف معلنة وأخرى غير معلنة، وبينها تغيير الواقع العسكري في غزة، وتفكيك الأجنحة العسكرية في القطاع المحاصر، وإبعاد حركة حماس عن الحكم في غزة.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأهداف غير المعلنة تتمثل في كيفية تغيير الوضع الديموجرافي في فلسطين وخاصة غزة، واستخدمت عدة وسائل أهمها تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان.

إسرائيل استخدمت إضافة إلى الأسلحة التجويع ضد الشعب الفلسطيني

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: إنه في ظل هذا الإطار ومرور أكثر من 78 يومًا منذ بداية الحرب، هناك وقائع في الحقيقة لا يمكن تجاوزها، وبينها أن إسرائيل استخدمت إضافة إلى الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني، فاستخدمت التجويع، وتحويل الحالة الإنسانية إلى حالة غير مسبوقة، ولم تحدث سابقًا في أي مكان بهذة الطريقة، وتهدف بذلك إلى الضغط بشكل كبير، وتوجيه ضربة إلى صمود الشعب الفلسطيني وفكرة المقاومة بحد ذاتها.

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