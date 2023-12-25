الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 189 مخالفة لمحال غير ملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

محال
محال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تحرير 189 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء، باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على قرض لمشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة"

ونص القرار، في مادته الأولى، على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية الجريدة الرسمية الجهاز الإداري

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