الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم رئيس العُمال بالديوان العام في بني سويف

التكريم
التكريم

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،"راضي حسن أحمد" رئيس عمال  الخدمات المعاونة بإدارة الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش، حيث أهداه شهادة تقدير نظرًا لتميزه وتفانيه في العمل طوال فترة عمله بالديوان العام  والتي تجاوزت الــ 40 عامًا منذ تعيينه في 1983، وكان مثالًا للعامل المتميز والمجتهد 

أعرب "حسن" عن  بالغ سعادته واعتزازه بتكريم المحافظ له في ختام حياته العملية، التي قضى منها نحو 25 عامًا ضمن العاملين بمكتب المحافظ، عاصر خلالها 14 محافظًا سابقًا و6سكرتير عموم و4 سكرتير عموم مساعدين، قبل أن ينتقل للعمل بإدارة الشؤون الإدارية طوال 15 سنة رئيسًا للعمال بالديوان العام لتنتهي خدمته بنهاية عام 2023

كما عبر  رئيس عمال الديوان العام  عن امتنانه للمحافظ" د.محمد هاني غنيم"  على هذا التكريم، والذي يمثل له الكثير  على الجانب الإنساني والشخصي خاصة وأن المحافظ لا يتوانى في تكريم المخلصين في العمل على إختلاف درجاتهم الوظيفية، وهو تقليد جديد لم تعهده المحافظة كثيرًا، حيث كان التكريم  في معظمه  لأصحاب المناصب القيادية العليا.

بني سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم المحافظين رئيس العمال

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