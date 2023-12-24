"تعليم بني سويف": إجراء تعديل على جداول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف إجراء تعديل على جداول امتحانات الصفوف (الرابع، الخامس والسادس) بالمرحلة الابتدائية، لإتاحة فاصل زمنى بين مواعيد ومواد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 والمقرر عقدها خلال يناير المقبل.

الإستجابة لأولياء الأمور بتغير مواعيد الامتحانات

وقال محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالاستجابة لمطلب أولياء الأمور ورغبة الطلاب في هذا الشأن، فقد تم إجراء تعديل على جدول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية، بحيث تبدأ امتحانات الصف الرابع يوم الثلاثاء "9 يناير" بمادة اللغة العربية "فترة أولى "ومادة المهارات المهنية " فترة ثانية"، ويوم الخميس "11 يناير " باللغة الأجنبية " فترة أولى" والدراسات الاجتماعية " فترة ثانية"، ويوم الأحد 14يناير بمادة العلوم فترة أولى" والفترة الثانية بمادة "ICT"، على أن تختتم بمادة الرياضيات يوم الثلاثاء " 16 يناير".

مواعيد امتحانات الصف الخامس

فيما تبدأ امتحانات الصف الخامس يوم الثلاثاء "9 يناير" باللغة العربية" فترة أولى" ومادة "ICT" في الفترة الثانية، ويوم الخميس "11 يناير " بالدراسات الاجتماعية " فترة أولى"،واللغة الأجنبية"فترة ثانية"، ويوم الأحد "14 يناير " الرياضيات "فترة أولى " والمهارات المهنية في الفترة الثانية من نفس اليوم،وتختتم الثلاثاء "16 يناير" بمادة العلوم"، في حين تبدأ امتحانات الصف السادس يوم الخميس "4 يناير" بمادة اللغة العربية، على أن تُستأنف يوم الأربعاء "10 يناير" بماداة اللغة الأجنبية "فترة أولى" والرياضيات "فترة ثانية "، ويوم السبت "13 يناير" بالدراسات الاجتماعية "فترة أولى" ومادة الـ " ICT" في الفترة الثانية، وتنتهى يوم الاثنين "15 يناير" بالعلوم "فترة أولى" والمهارات الفنية "فترة ثانية".