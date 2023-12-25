الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 61 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58000  طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة. 

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حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تصدير 47 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقيال  السفينة دليلة بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة GENCO PICARDY قادمة من الهند  والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة DIVA وعلي متنها 47000 طن فوسفات الي الصين وثلاث سفن وهي امل، دليلة  وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1910 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكب بموانيها.

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حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة  مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء دمياط والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

 ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.

هيئة موانئ البحر الأحمر أرصفة موانئ الهيئة بضائع عامة ميناء سفاجا العبارة السفينة

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