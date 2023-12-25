تداول 61 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58000 طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة.

تصدير 47 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقيال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة GENCO PICARDY قادمة من الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة DIVA وعلي متنها 47000 طن فوسفات الي الصين وثلاث سفن وهي امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1910 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء دمياط والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى ، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.